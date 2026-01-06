１月１日付で就任したオリックス・馬殿（ばでん）太郎新球団社長（５９）が５日、京セラＤ内で会見を行った。「午（うま）年生まれでその名も馬殿」と自己紹介し、年男の所信表明。「強く、たくましく、かっこいい球団にしていきたい。もう一度リーグ制覇、日本一を…」と約束した。

幼少期は、近鉄や阪急で監督を務めた故・西本幸雄氏の近所で暮らした。９０年にオリックス株式会社へ入社し、９６年は１０月２４日の巨人との日本シリーズ第５戦（グリーンスタジアム神戸）で日本一の瞬間を見届けた。「勝つことが一番、ファンの皆さん、関西に喜びと力を与える」と実感した。２１年からのリーグ３連覇を後押しした、前任の湊通夫氏（６３）から受け継いだ重責。「選手のために環境を整え、１００％の力を発揮できれば、必ず結果はついてくる」と断言した。（南部 俊太）

◆馬殿 太郎（ばでん・たろう）１９６６年６月２７日、兵庫・宝塚市生まれ。５９歳。甲南大を経て、９０年にオリックス株式会社に入社。東京中央支店長、グループ関西副代表などを歴任し、２４年から執行役。２６年１月付でグループ関西代表、オリックス野球クラブ株式会社代表取締役社長に就任した。小学時代は少年野球で左翼以外を守り、甲子園でプレーも経験。