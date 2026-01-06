もう球団史上初のセ・リーグ連覇は決まった！？阪神・粟井一夫球団社長（６１）が５日、大興奮の“吉兆話”を披露した。元旦に初詣で訪れた大阪・堺市の百舌鳥八幡宮でおみくじを引き、結果は…ペナントを制した２３年と２５年に続いて大吉だ。「待っててん。それ（取材）を。いや、ほんまに。今年一発で大吉を引きました」と白い歯を見せた。

連覇を逃した２４年は百舌八幡宮を含む２か所で２度おみくじを引き、いずれも小吉。「今年は絶対に引こう」と燃えていた。「１００回ぐらい（おみくじ箱を）振った。嫁に『いつまでやってんねん』て言われたけど『絶対引かなあかん』と。（おみくじ番号）２６番の大吉は前回も引いて。僕２６代目の甲子園球場長なんです。２６番が好き」と吉兆トークは止まらなかった。

この日は甲子園球場に隣接する室内練習場で行われた球団の年賀式に出席し、職員を前に「目標は明確。連覇と日本一奪還です」と大号令を発して思いを一つにした。「一発で引けたので神様的には（連覇）オッケーで。あとは我々の精進次第」。今年も藤川阪神を全面的にバックアップし、圧倒的な力でセ界を制す。（中野 雄太）