『全日本仮装大賞』第101回放送決定 くまモンが熊本名産品に仮装
日本テレビでは『欽ちゃん＆香取慎吾の 第101回全日本仮装大賞』を12日午後7時から2時間にわたって放送する。
【番組カット】くまモンが登場！ある名産品に仮装
同番組は、1979年にスタートし、101回目を迎える。年々クオリティーの高い作品が生まれ、今ではアメリカの『ゴット・タレント』に出演する作品も誕生。200回放送に向けて、新たなスタートを切る。
今回の応募総数は880組。予選を勝ち抜いた出場者35組が、個性的なアイデアを生かして作品をゼロから一生懸命作り上げる。最年少・4歳の挑戦者は「サンマの水揚げ」を演じ、最年長・84歳の挑戦者は「花」に仮装し、社交ダンスを披露。昭和、平成、令和の世代をまたいで競い合う。
今回は、熊本のご当地キャラクター・くまモンが予選を突破。ご当地キャラクターが「仮装大賞」に参加するのは初めてとなる。熊本県名産の“アレ”に仮装し、優勝を狙う。
