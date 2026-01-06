『ズートピア２』ジュディとニックの関係性が“エモすぎる”新ポスター解禁、入場者プレゼント配布決定
公開30日目となる1月3日に洋画アニメーション史上最速のスピードで興行収入100億円を突破し、全国映画動員ランキング（※興行通信社調べ）では5週連続1位をキープしているディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』。この大ヒットを記念し、ジュディとニックの絆を象徴する新たなポスタービジュアルが解禁された。
【動画】森川智之が何度も見返してほしいシーン
動物たちが人間のように暮らす楽園＜ズートピア＞を舞台に、警察官として再びバディを組んだ、頑張り屋なウサギのジュディと、皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニックが、＜ズートピア＞誕生の裏に隠された驚くべき秘密に迫っていく本作。
一癖も二癖もあるユニークな動物たちが新たに仲間入りし、さらに彩りを増した＜ズートピア＞の物語。観ているだけでワクワクするその世界観と、＜ズートピア＞誕生の秘密に迫っていく怒とうの展開。そして、観れば観るほど新たな発見が訪れるオマージュの数々…と、見どころ満載でリピーター鑑賞も増え続けている。
そんな本作で、最も反響を呼んでいるのが、困難を乗り越えながら関係性を深めていくジュディとニックの物語。「ニックがジュディに気持ち伝えるとこ激感動」「理想以上の続編だったし、ニックとジュディの絆の深め方もエモかった」「ニックとジュディの関係性が尊すぎる」と絶賛の声が続出している。
新たなビジュアルには、物語の核心に迫るシリアスな表情で向き合う2人の姿が描かれ、「いいか、俺たちの違いなんて――どうだっていいんだ」という印象的なコピーが添えられている。これまで、正直な気持ちを伝えるのが得意ではなかったニックが初めて心の内を吐露しているかのような“エモすぎる”ビジュアルとなっている。
さらに、この新ポスターを使用したビジュアルボードが入場者プレゼントとして配布されることも決定。1月10日より全国の上映劇場（一部劇場を除く）で数量限定配布となり、ファン必携のプレミアム特典となりそうだ。
