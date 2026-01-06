西武からポスティングシステムを利用し、３年最大６３００万ドル（約９９億円）でアストロズに移籍した今井達也投手（２７）が５日（日本時間６日）、本拠地・ダイキンパークで入団会見に臨んだ。

真新しい背番号「４５」のユニホームに初めて袖を通した今井は、ＭＬＢを目指した時期について「ボラス（代理人）と契約したのが５年前くらいなんですけど、それまでは全く意識してなくて。もうちょっと自分の可能性を信じて頑張ってみようかなと思ったのがきっかけですね」と告白。西武の先輩で、アストロズの先輩にもあたる菊池雄星（現エンゼルス）とは連絡を取り合ったことを明かし、「メジャーに来られてからはあんまり連絡することはなかったんですけど、実際アストロズとの契約が決まった時にはＳＮＳで『おめでとう』と言ってくれたり、『僕もヒューストンにいたことがあるので分からないことはいつでも聞いてくれ』と言ってくれたので。本当に心強い先輩です」と話した。西武前監督でアストロズＯＢの松井稼頭央氏とは連絡できておらず、「もし稼頭央さんがヒューストンに来ていただけるのであればすごくうれしいですし、でも彼はゴルフが好きなので、ゴルフしに来る可能性の方が高いかなと思ってます」と冗談を交えて語った。

今井は交渉期限が米東部時間で今月２日午後５時（同３日午前７時）に迫る中、１日（同２日）にアストロズと電撃合意した。ベースは３年５４００万ドル（約８５億円）の契約で、今季１００イニング以上を投げれば３００万ドル（約４億７０００万円）の出来高がつき、２７、２８年の基本年俸も２１００万ドル（約３３億円）にアップ。最大６３００万ドル（約９９億円）となる。また、毎シーズン後にオプトアウト（契約破棄）権が組み込まれるという日本人史上初の内容も盛り込まれ、最短２６年オフにも再びＦＡとなる可能性がある。

今オフの移籍市場で、先発投手の上位と目されていた最速１６０キロの剛腕。米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」によると、「少なくとも１５球団」が興味を示し、争奪戦に発展していた。その中で、１７、２２年にワールドシリーズを制覇している強豪のアストロズは、昨年１２月にブラウンＧＭが「国際的な規模で、積極的に補強を進めている」と公言。さらに日本の市場調査を進めるため、日本人スタッフ２人を新たに雇うなど今井を迎える準備を周到に行っていた。

前日４日（同５日）にはヒューストンでＮＦＬテキサンズの試合を観戦した今井。会場の大型ビジョンで紹介されると、人さし指と小指でヒューストンの頭文字「Ｈ」ポーズをつくって声援に応え、地元ファンの心を早速つかんでいた。

◆今井 達也（いまい・たつや）１９９８年５月９日、栃木県生まれ。２７歳。作新学院（栃木）では３年夏の甲子園でエースとして同校を５４年ぶりの優勝に導き、Ｕ―１８日本代表にも選出。１６年ドラフト１位で西武に入団し、２３〜２５年には３年連続２ケタ勝利。２４年には自身初タイトルとなる最多奪三振を獲得した。昨季は２４試合で１０勝５敗、防御率１・９２。１８０センチ、８０キロ。右投右打。昨季年俸１億８０００万円（推定）。