「衝撃だ」日本にもたらされた“驚きの一報”に韓国メディアが唖然！ W杯で対戦するアフリカの雄がまさか…「日本には大ヒット」「楽な組だったのか」
北中米ワールドカップで日本代表と対戦するチュニジアが１月３日、モロッコで開催されているアフリカ・ネーションズカップのラウンド16で、マリと対戦。１−１で突入したPK戦の末に、敗退が決定した。
26分にマリが退場者を出し、数的優位となったチュニジアは88分に先制点を奪ったものの、後半アディショナルタイム６分にPKを与え、痛恨の失点。その後も、100分以上も10人で戦っていた相手から、勝ち越し点を奪えなかった。
敗戦から２日後、チュニジアサッカー連盟は、サミ・トラベルシ監督の解任を発表している。
この結果を受け、韓国メディア『Xports News』は、「日本には大ヒットだ。楽な組だったのか？ ワールドカップで対戦するチュニジア、数的優位にもかかわらず、ネーションズカップで衝撃の敗退。監督をすぐに更迭」と見出しを打ち、次のように報じた。
「チュニジアが敗退後の混乱に直面し、夏のワールドカップでチュニジアを相手にする日本には幸運が続く見通しだ。日本は相手国が混乱に陥り、気掛かりな相手が一つ減って有利な状況になった」
日本は北中米W杯のグループステージで、オランダ、チュニジア、欧州プレーオフB（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）の勝者の順に対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本の大ヒットだ」１位エムバペ、２位ハーランド…日本人エースがなんと５位！世界の“ストライカー格付け”に韓国メディアが仰天！「ラウタロより上位」
26分にマリが退場者を出し、数的優位となったチュニジアは88分に先制点を奪ったものの、後半アディショナルタイム６分にPKを与え、痛恨の失点。その後も、100分以上も10人で戦っていた相手から、勝ち越し点を奪えなかった。
この結果を受け、韓国メディア『Xports News』は、「日本には大ヒットだ。楽な組だったのか？ ワールドカップで対戦するチュニジア、数的優位にもかかわらず、ネーションズカップで衝撃の敗退。監督をすぐに更迭」と見出しを打ち、次のように報じた。
「チュニジアが敗退後の混乱に直面し、夏のワールドカップでチュニジアを相手にする日本には幸運が続く見通しだ。日本は相手国が混乱に陥り、気掛かりな相手が一つ減って有利な状況になった」
日本は北中米W杯のグループステージで、オランダ、チュニジア、欧州プレーオフB（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）の勝者の順に対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本の大ヒットだ」１位エムバペ、２位ハーランド…日本人エースがなんと５位！世界の“ストライカー格付け”に韓国メディアが仰天！「ラウタロより上位」