フィリーズのベンチコーチに就任が発表されたばかりのドン・マッティングリー氏が５日（日本時間６日）、オンライン会見に応じ、就任への背景や新天地での意気込みなどを語った。３年間、ベンチコーチを務めたブルージェイズをア・リーグ王者に導き、ドジャースと第７戦にもつれたワールドシリーズに敗れた昨年。ブルージェイズと決別し、”引退”の２文字も浮かんだ。

「あの終わり方は、全てを捧げた選手の気持ちを思うと辛かったし、若いシュナイダー監督をサポートする私の使命は、ある程度達成できたと思った」。現役時代、ヤンキースの強打の一塁手だったことで昨年１２月には、時代委員会による野球殿堂の候補８人に名を連ねたものの落選。「がっかりしたけれど、自分には素晴らしい野球人生と家族があると考え直して、また眠れるようになったよ」と、振り返る。

そんな折、フィリーズのドンブロウスキ野球最高責任者からベンチコーチ招聘の電話がかかる。４年連続ポストシーズンに進出しながら、昨年は地区シリーズでドジャースに敗退したチームだった。

マッティングリー氏は２０２０年にマーリンズでナ・リーグの最優秀監督賞を受賞。シュナイダー新監督体制となった２０２３年からはブルージェイズの”頭脳”として尽力するなど、指導者として２２年に渡って球界を支えてきた実績が、請われたのだ。１１歳の末っ子ルイス君にも「まだ、続けるべきだよ」と背中を押されたという。

唯一の懸念は、昨年同球団のゼネラルマネジャーに昇進した息子のプレストンとの関係だった。「息子と一緒に働くのは、素晴らしいこともあるが、キャリアの終焉を迎えている自分が、キャリアが始まったばかりの彼にとって悪影響になりたくない。オールドスクールの考えでは（フロントと）ロッカールームは切り離すもの。まず、選手の信頼を得なければいけないからだ」。親子がフロントとフィールドに分かれる立場に葛藤はあったが、最後は「自分を必要としてくれているチームがあること、再び野球に関われることに感謝した」

ヤンキース時代の背番号「２３」は永久欠番。現役時代の輝かしい実績は元より、球界屈指の人望の厚さで知られる。フィリーズは同じ一塁手でスーパー・スターのブライス・ハーパー内野手を擁する。「選手との関係は日々、築き上げていくもの。私も彼から学ぶことが多くあると思う」。偉大な野球人の情熱は、６４歳となった今も、衰えていない。