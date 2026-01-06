初共演から10年…上白石萌音、神木隆之介は「全然変わってない。神木くんはいつも神木くん」
女優の上白石萌音（27歳）が、機能性表示食品の水「特水」（サントリー食品インターナショナル）の新CMに出演。それに伴いインタビューに答え、共演した俳優・神木隆之介（32歳）の印象について語った。
今回のCMは、第1弾から出演している俳優・本木雅弘に加え、これまでも「特茶」ブランドのCMに出演している上白石萌音と、上白石との共演歴も多い神木隆之介を迎え、パワーアップした内容。
撮影後のインタビューで、神木の印象を聞かれた上白石は「飄々（ひょうひょう）としているように見えるのですが、すごく視野が広くて、全てを見ている。見ていないようでしっかり見て、自然に気をまわす方です。物心つく前からずっと第一線で活躍しているからこそですし、天性のものも、努力のものもあると思っています。会うたびに『この人やっぱりすごい』と毎回思わされます。目が何個あるんだろうというくらい、空間とか構成とか把握能力が高い人で、すごいなぁといつも思います。初共演から10年が経ちますが、全然変わっていないです。神木くんはいつも神木くん。でも、お会いして会話を重ねるたびに、知らなかった一面を知るので、すごく奥が深い方だと思っています」と語る。
そして神木へ「絶対にすごく忙しいと思うのですが、ちゃんと野菜を食べてください。よろしくお願いします」とコメント。「なぜ野菜なのでしょうか？」と聞かれると、「話を聞く限り、栄養が偏りがちな印象があるので、『特水』をお供に、野菜を食べて身体を整えていただきたいです」と語った。
今回のCMは、第1弾から出演している俳優・本木雅弘に加え、これまでも「特茶」ブランドのCMに出演している上白石萌音と、上白石との共演歴も多い神木隆之介を迎え、パワーアップした内容。
そして神木へ「絶対にすごく忙しいと思うのですが、ちゃんと野菜を食べてください。よろしくお願いします」とコメント。「なぜ野菜なのでしょうか？」と聞かれると、「話を聞く限り、栄養が偏りがちな印象があるので、『特水』をお供に、野菜を食べて身体を整えていただきたいです」と語った。