上白石萌音「ちょっと難しかった」CMで世界的ダンサー振付のダンスに挑戦
俳優の神木隆之介（32歳）、女優の上白石萌音（27歳）が、機能性表示食品の水「特水」（サントリー食品インターナショナル）の新CMに出演。1月12日より「特別な水 展開」篇の放映を開始する。
今回のCMは、第1弾から出演している俳優・本木雅弘に加え、これまでも「特茶」ブランドのCMに出演している上白石萌音と、上白石との共演歴も多い神木隆之介を迎え、パワーアップした内容。
3人が披露する息の合ったダンスパフォーマンスが見どころで、第1弾に続き、世界的ダンサー・Aya Sato氏が振り付けた、個性的かつ壮大なウォーターダンスにチャレンジする姿は必見だ。
撮影を終えての感想を求められた上白石は「気持ちの良い風や足元の水を感じながら撮影しました。振り付けはちょっと難しかったのですが、今までにないお水のCMが生まれたのではないかと思います」とコメント。神木も「水が張られ、砂が敷かれたセットだったのでイメージをつかみやすく、楽しく撮影することができました」と語った。
