NY株式5日（NY時間14:07）（日本時間04:07）
ダウ平均　　　49176.35（+793.96　+1.64%）
ナスダック　　　23407.12（+171.49　+0.74%）
CME日経平均先物　52280（大証終比：+460　+0.88%）

欧州株式5日終値
英FT100　 10004.57（+53.43　+0.54%）
独DAX　 24868.69（+329.35　+1.34%）
仏CAC40　 8211.50（+16.29　+0.20%）

米国債利回り
2年債　 　3.451（-0.023）
10年債　 　4.157（-0.033）
30年債　 　4.845（-0.026）
期待インフレ率　 　2.266（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.870（-0.030）
英　国　　4.506（-0.031）
カナダ　　3.410（-0.060）
豪　州　　4.798（-0.040）
日　本　　2.117（+0.058）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝58.22（+0.90　+1.57%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4458.10（+128.50　+2.97%）

ビットコイン（ドル）
94263.75（+3025.54　+3.32%）
（円建・参考値）
1471万7399円（+472378　+3.32%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ