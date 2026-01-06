ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は７９３ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式5日（NY時間14:07）（日本時間04:07）
ダウ平均 49176.35（+793.96 +1.64%）
ナスダック 23407.12（+171.49 +0.74%）
CME日経平均先物 52280（大証終比：+460 +0.88%）
欧州株式5日終値
英FT100 10004.57（+53.43 +0.54%）
独DAX 24868.69（+329.35 +1.34%）
仏CAC40 8211.50（+16.29 +0.20%）
米国債利回り
2年債 3.451（-0.023）
10年債 4.157（-0.033）
30年債 4.845（-0.026）
期待インフレ率 2.266（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.870（-0.030）
英 国 4.506（-0.031）
カナダ 3.410（-0.060）
豪 州 4.798（-0.040）
日 本 2.117（+0.058）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝58.22（+0.90 +1.57%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4458.10（+128.50 +2.97%）
ビットコイン（ドル）
94263.75（+3025.54 +3.32%）
（円建・参考値）
1471万7399円（+472378 +3.32%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
