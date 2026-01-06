¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¼ç±é¡ØÃµÄå¤µ¤ó¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯³«¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Ù¤Ë¸¶ÅÄÈþ»Þ»Ò¡¢²ÆÈÁ¡¢ÃæÅçÊâ¤é½Ð±é·èÄê
¡¡2026Ç¯1·î9Æü¤è¤ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÇÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¼ç±é¤Î¶âÍË¥Ê¥¤¥È¥É¥é¥Þ¡ØÃµÄå¤µ¤ó¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯³«¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Ù¤Ë¸¶ÅÄÈþ»Þ»Ò¡¢ßÀÅÄ³Ù¡¢²ÆÈÁ¡¢ÃæÅçÊâ¡¢¤¤¿¤í¤¦¡¢Â¼±«Ã¤¹ä¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¡¢髙¶¶¤Ò¤«¤ë¤é½¸·ë¡¡¡ØÃµÄå¤µ¤ó¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯³«¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Ù¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
¡¡¾¾ÅÄ¤¬¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëËÜºî¤Ï¡¢ÅÄ¼Ë¤Î²¹Àô³¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÃµÄå·óÈ¯ÌÀ²È¤ËÉñ¤¤¹þ¤à¤Á¤ç¤Ã¤È´ñÌ¯¤Ê°ÍÍê¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿´ñÁÛÅ·³°¤ÊÊýË¡¤Ç²ò·è¤¹¤ë¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥ß¥¹¥Æ¥êー¡£´ë²è¤«¤é»²²Ã¤·¤¿¾¾ÅÄ¤Î¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¡¢µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤Î²ÅÄ½¤°ì¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡£
¡¡¾®¤µ¤ÊÅÄ¼ËÄ®¡¦À¾¥öÃ«²¹Àô¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÃµÄå·óÈ¯ÌÀ²È¤Î°ì¥ÎÀ¥ÍÎÊå¡Ê¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¡Ë¤Î¤â¤È¤Ø¼¡¡¹¤ÈÉñ¤¤¹þ¤à¥Ø¥ó¥Æ¥³¤Ê°ÍÍê¤ò¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊÄ®¤Î½»¿Í¤¿¤Á¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¤ê¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿ËÝÏ®¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é´ñÁÛÅ·³°¤ÊÊýË¡¤Ç¤æ¤ë～¤¯²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡Ø°¦¤ò¸ð¤¦¤Ò¤È¡Ù¤ÇÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾ÞºÇÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡Ø²ÚÎï¤Ê¤ë°ìÂ²¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤äNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡Ù¤Ê¤É¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¸¶ÅÄ¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÍÎÊå¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´Ø¤ï¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡ØVIVANT¡ÙÂ³ÊÔ¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ä2·î20Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¶µ¾ì Requiem¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ëßÀÅÄ¡¢ÃÝÆâÎÃ¿¿¤È¤ÎW¼ç±éºî¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Î»³´ß°¾ÈþÌò¤Îµ²±¤â¿·¤·¤¤²ÆÈÁ¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ä¡ØÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÎÃæÅç¤Î½Ð±é¤â·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØÆî¶ËÎÁÍý¿Í¡Ù¤Ç¤â²ÅÄ´ÆÆÄ¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¤¤¿¤í¤¦¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó½Ð¿È¤ÇÄí»Õ¤òËÜ¶È¤È¤·¤Ê¤¬¤éNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¤Î½Ð±é¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÂ¼±«¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊËÜºî¤Î¼çÂê²Î¤¬¡¢My Hair is Bad¤Î½ñ¤²¼¤í¤·³Ú¶Ê¡Ö¤³¤³¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤Ë·èÄê¡£My Hair is Bad¤¬ÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¤Ë³Ú¶Ê¤ò½ñ¤²¼¤í¤¹¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£
