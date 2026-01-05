ディオールがポップアップを原宿で開催　新リップ&フレグランスを体感できる空間が原宿に

ディオール（DIOR）が「ディオール アディクト リップ グロウ オイル」（全14色 うち2色は限定、各4950円）と「ディオール アディクト フレグランス」（全3種、30mL 各9460円、50mL 各1万5180円）の発売を記念したポップアップイベント「ディオール アディクト キャンディ ショップ（INSIDE THE DIOR ADDICT SWEET SHOP）」を、1月22日から25日まで、東京・原宿で開催する。来場は予約制で、1月13日から特設ページで受け付ける。

【画像をもっと見る】

リップ グロウ オイルは、ディオール メイクアップ クリエイティブ＆イメージ ディレクターのピーター・フィリップスが、フレグランスはパフューム クリエイション ディレクターのフランシス・クルジャンが手掛け、「メイク」と「フレグランス」の2つのクリエイションを、ディオール アディクトの遊び心あふれるひとつの世界観で表現した。

人気アイテムのリニューアルとなるディオール アディクト リップ グロウ オイルは、"厚膜ぷっくり感"を叶える新ケアオイル グロス。スパークリー、グレイズド、ジューシーの異なるニュアンスをもつ3つの新フィニッシュで、キャンディのように甘く輝く印象を添える。オードゥ パルファンは、バニラホイップに包まれた、ローズ、アイリス、ジャスミンのフルーティな3つの香りを揃える。

同イベントでは、メイクアップ エリアで新ディオール アディクト リップ グロウ オイルの全色を体験でき、自身のスタイルや気分に合わせたぴったりのシェードを探すことが可能。フレグランス エリアでは、オードゥ パルファンの世界観を探求できる。さらに、スイーツと新アイテムが並ぶバンケット エリアでは、ディオール アディクトの"とびきり甘い祝宴"を体感できる。

◾️INSIDE THE DIOR ADDICT SWEET SHOP

開催期間：1月22日（木）〜1月25日（日）

営業時間：11:00〜20:00（最終入場19:30）※22日のみ11:30〜20:00

会場：6142

所在地：東京都渋谷区神宮前6-14-2

◾️特設ページ