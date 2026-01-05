日本ファッション・ウィーク推進機構がロゴを刷新　日本の印章文化に由来したデザイン

日本ファッション・ウィーク推進機構（JFWO）が、今後の日本のファッション産業のさらなる成長とグローバルな飛躍を見据え、その決意を示すものとしてJapan Fashion Week20周年の節目に新たなロゴを発表した。

日本ファッション・ウィーク推進機構は、2005年に「ファッション戦略会議」として設立され、日本の繊維・ファッション産業の国際競争力の強化と発展を目的として活動。「東京ファッションウィーク（Tokyo Fashion Week）」や「TOKYO FASHION AWARD」、「FASHION PRIZE OF TOKYO」などの開催を通したデザイナービジネスの支援をはじめ、「Premium Textile Japan」「JFW Japan Creation」の開催や、「Milano Unica」の日本ブース運営などを通した素材・ものづくり事業の支援などを行っている。

旧ロゴは、日本のファッション業界の国際競争力強化と、東京をファッション情報発信の拠点として確立する理念を込めて設立当初に制作。同機構は約20年にわたり同ロゴを使用した。

新たなロゴは、「JFWO」のアルファベットを元に「服」の漢字の形を描いたデザインを採用。日本の印章文化に由来した直線と曲線によって構成し、円のモチーフは日の丸を意味しているという。

また、同機構はこれまで「コレクション事業」と称してきた事業を、ファッションウィークという呼称の浸透と事業の活動内容を明確にする目的のもと、「ファッションウィーク事業」へと名称変更する。