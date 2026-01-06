Ê¡²¬¤Ë¾×·â¡Ä¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¤È·ÀÌó²ò½üÈ¯É½¡¡»³¸ýÉû¼ÒÄ¹¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ËÄñ¿¨¡×
¡¡J1Ê¡²¬¤Ï5Æü¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¹Ô°Ù¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¶âÌÀµ±¡Ê¥¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ò¡Ë´ÆÆÄ¡Ê44¡Ë¤È¤Î·ÀÌó¤ò4ÆüÉÕ¤Ç²ò½ü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòÇ¯Ëö¤ËJ¥ê¡¼¥°¤«¤éÊó¹ð¤ò¼õ¤±È¯³Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ê¡²¬»ÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¤¿»³¸ý¶ÑÉû¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¶â´ÆÆÄ¤Î¸ÀÆ°¤òÄ´ºº¤·¤¿¾å¤ÇÊÛ¸î»Î¤Ë³ÎÇ§¤·¡ÖÊ£¿ô¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë»ö¼Â¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢º£Ç¯½éÎý½¬¤ËÎ×¤ó¤À¤¬¡¢»ÏÆ°Æü¤Ë»Ø´ø´±¤Î·ÀÌó²ò½üÈ¯É½¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅöÌÌ¤ÏÄÍ¸¶¿¿Ìé¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤¬»ÃÄêÅª¤Ë»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¡£
¡¡¶â»á¤ÏÄ»À´´ÆÆÄ»þÂå¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¹Ô°Ù¤Ç22Ç¯¤Ë¥³¡¼¥Á¥é¥¤¥»¥ó¥¹¹ß³Ê½èÊ¬¡£24Ç¯¤ËJ¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥Ö¤òÎ¨¤¤¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊSµé¤òºÆ¼èÆÀ¤·¡¢Ê¡²¬¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ºòµ¨¤Ï12¾¡12Ê¬¤±14ÇÔ¤Î12°Ì¤Ç¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë·ÀÌó¹¹¿·¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£