元日本代表DF槙野智章新監督（38）率いるJ2藤枝が“ミスターのオレ流始動”で今季の全体練習をスタートさせた。

ボール回しなどで約1時間半、汗を流した後、新監督は「選手たちのプレーぶりやコンディションを測るには、ゲームが一番」と11対11の試合形式を実施。横幅を数メートル狭めたピッチで時間も約15分×2本と短めだったが槙野新監督へのアピールを狙う選手の奮起もあり、球際の激しい攻防が随所に見られるなどグラウンドが熱を帯びた。

プロ野球・中日の監督就任1年目の04年春季キャンプ初日に紅白戦を行った落合博満氏（72）を思い起こさせる異例の“オープニングゲーム”。自身の呼称に「ミスター」を希望する新監督は「始動日に集まっていきなりゲームをやってビックリすることのないよう、事前に体をつくってこいとアナウンスはしていた」と明かし「選手もうまく準備してくれた」とパフォーマンスぶりに目を細めた。

秋春制移行に伴う明治安田J2・3百年構想リーグ開幕まで約1カ月。16日からは鹿児島で10日間の春季キャンプを行う。今季がJクラブ初采配となる槙野監督は「自分の中で目標を持ちながら、選手、チームとうまくコミットしながらやっていきたい」と抱負を口にした。