生見愛瑠「『見ない日ないね』と言われる人になりたい」 高石あかり、上坂樹里らエイベックス所属タレントと晴れ着お披露目
エイベックス・マネジメント・エージェンシーに所属している俳優・モデル・タレントによる晴れ着お披露目会が某日、都内で開催。生見愛瑠、高石あかり、上坂樹里、松尾そのま、佐藤三兄弟（佐藤綾人、佐藤颯人、佐藤嘉人）、荒井啓志、石川愛大が出席し、新年の抱負を語った。
【写真】『ばけばけ』“おトキちゃん”高石あかり、華やかな晴れ着姿でイベントに登場
赤と金の振り袖で登場した生見は「2026年、個人的には午年なので年女」とした上で、「2025年は割と準備期間というか、そんな年だったので、2026年はそれを皆さんにたくさん見ていただけるような年になればいいなと思っております」とあいさつ。新年の抱負を「駆け上がる」と掲げ、「年女なので、止まることなく、休まず働き続けたいと思います（笑）。頑張ります」と力を込めた。
そして活動方針について「『自分が楽しいと思うことをしたい』というのをモットーにやっている」とコメント。「演技のお仕事はもちろんなんですけど、バラエティもモデルも、いろんなところで『見ない日ないね』と言われる人になりたいです」と思いを口にした。
また、「いつもより少し大人な雰囲気」と自称する黒の振り袖を着た高石は「2025年が多くの方に支えられて、たくさんのいろんな学びを得た年で、今年はその学びをもって皆様にいいものをお届けできるように精一杯頑張りたいと思います」と宣言。「ちょうど1年前のこの晴れ着お披露目会で、私は、この『華』という漢字にして、『華が咲く1年になりますように』という思いを込めてその1文字にした」と前年の抱負を振り返り、「今回はそれに『昇』という漢字をつけて、2025年で得たもの、『この華を持って昇っていきますように』と思いを込めて、『昇華』という文字にさせていただきました」と新年に向けた思いを語った。
白地に花柄の振り袖を着用した上坂は「2025年はたくさんのご縁に恵まれて、自分にとって環境が大きく変わった1年だったので、2026年もお仕事に精一杯向き合っていきたいです」とコメント。新年の抱負は「丁寧に、大胆に」とし、「2026年は21歳になる年なので、今年やらせていただくお仕事に対して1つ1つ丁寧に取り組み、時には大胆に一歩を踏み出せるような、そんな1年にしたいと思って書かせていただきました」と伝えた。
さらに、2025年度後期のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』でヒロインを務めた高石は、次作となる2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』で、見上愛と共にヒロインを務める上坂への“バトンタッチ”について「夢みたい」としみじみ。上坂も「信じられないですね。どんどんその日が近づいて来ているので、とてもわくわくしております」とはにかんでいた。
5回目の開催となる今回のお披露目会からは初めて男性タレントも出席した。
※高石あかりの「高」は「はしごだか」が正式表記
