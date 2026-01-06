反省ゼロの義母vs作戦を隠す妻！家出先から連れ戻そうと画策する一族の、ゾッとするほど狡猾な本性【作者に聞く】
SNSやブログ「横山家のマンガ。」で数々のヒット作を発表し続けている漫画家・横山了一さん(@yokoyama_bancho)。そんな横山さんの作品のなかでも、特に強烈なインパクトを放つのが、今年2巻が発行された「どちらかの家庭が崩壊する漫画」だ。幸せなセレブ家庭の裏側に潜む歪んだ愛憎と、崩壊へ向かう家族の姿が、今あらためて注目を集めている。
物語の舞台となるのは、エリート会社員の夫・シュウと妻・ユイ、そして一人娘の3人家族である薬師寺家だ。一見すると平穏な家庭だが、夫の浮気疑惑や義母との同居を巡る身勝手な決断に耐えかね、ユイはついに家を出る。
物語のクライマックスは、ユイが夫と義母・聡子と対面する場面だ。本心では全く反省していない義母は、ユイを連れ戻すために「ウソでも低姿勢を演じる」という狡猾な作戦を画策する。しかし、ユイもまた、離婚へ向けたある決死の作戦を胸に秘めていた。
■狂気の表情に宿る、作者の異常なこだわり
本作の大きな見どころは、義母・聡子が見せる狂気じみた「顔芸」にある。この圧倒的な表情について作者の横山さんは、実は自分自身の顔をスマホで撮影し、それを参考に描いているのだと明かす。顔の筋肉が鍛えられるほどに自撮りを重ね、ときにはやり過ぎて顔を縦に伸ばしすぎてしまうこともあるほど、その描写には魂が込められている。
こうした強烈な悪役を描く一方で、横山さんは「家族」という存在に対して深い情愛を持っている。独り身であれば怠惰になっていたかもしれないと自身を振り返り、家族がいるからこそさまざまなことに頑張れるのだと語る。
■「理想」を持たないことが、最もよい子育てへの近道
子育て中の読者にとって、横山さんが語る「理想を押し付けない子育て」の持論は心に響くだろう。息子が幼稚園のころ、サッカークラブに入れたものの全く向いていなかったという実体験から、横山さんは「子どもをこう育てたい！」という理想を持たない方がよいという結論に至った。
子どもが得意そうなところを見つけ、そっと応援してあげること。それが、親が子どもに対してできる最も素晴らしいことだと、横山さんは自身の経験を通じて伝えている。
崩壊していく家族の姿とともに、人と人との絆や温かさをも描き出す本作。壊れていく日常の果てに何が残るのか。その行方を見守るとき、私たちはあらためて自分にとっての家族の形を問い直すことになる。
取材協力・画像提供：横山了一(@yokoyama_bancho)
