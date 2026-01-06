“次期朝ドラヒロイン”・上坂樹里「たくさん泣きました」出演決定時振り返る “先輩”・高石あかりからエール「とにかく現場を…」
俳優の上坂樹里（20）が、東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール「旭光」で開かれたエイベックス・マネジメント・エージェンシーに所属するタレントによる『2026新春晴れ着お披露目会』に出席。次期朝ドラの主演決定時を振り返り、事務所の“先輩”、高石あかり（※高＝はしごだか／23）からアドバイスを受けた。
白を基調とした花柄の着物で登場した上坂。今年は、俳優の見上愛とともに26年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』で主演を務める。
色紙には「丁寧に、大胆に」としたためた。「25年はたくさんのご縁に恵まれて環境が大きく変わった1年だった。26年にやらせていただくお仕事に対して一つ一つ丁寧に取り組み、時には大胆な一歩を踏み出せるそんな1年にしたい」と語った。
上坂は、25年度後期のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』のヒロイン・高石からサプライズで、『風、薫る』の出演を知ったという。「決まった瞬間はうれしさを通り越して理解が追いつかないくらい、驚きとうれしさと幸せに包まれてたくさん泣きました」と振り返った。
“先輩”の高石は「1年中その場にいるので、とにかく現場を家だと思えることが強みになる」と経験者にしかわからない視点でアドバイスを。上坂は「どんどん日が近づいてきているのでとてもワクワクしている」と笑顔を見せた。
お披露目会には上坂、高石のほか、生見愛瑠（23）、松尾そのま（15）が艶やかな晴れ着で登場。今年は初めて男性タレントも参加し、佐藤三兄弟（長男・綾人、次男・颯人、三男・嘉人、いずれも27）、荒井啓志（26）、石川愛大（19）が勇壮な姿を見せた。
