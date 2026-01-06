“朝ドラヒロイン”・高石あかり、『ばけばけ』出演後の変化明かす 「非日常のような日常に」
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか、23）が、東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール「旭光」で開かれたエイベックス・マネジメント・エージェンシーに所属するタレントによる『2026新春晴れ着お披露目会』に出席。NHK連続テレビ小説『ばけばけ』出演後の変化を明かした。
【写真】この笑顔がカワイイんです！マイクを握り、照れた様子を見せる高石あかり
黒い着物姿で登場した高石。「25年は多くの方に支えられ、たくさんの学びを得られた。26年は学びをもって、いいものを届けたい」と語った。
『ばけばけ』で注目を集める高石は出演後の変化も告白。「応援してくださるみなさんの声を毎日聞きながらメイクしている時間がある。その声を聞きながら撮影できる今の状況はなかなかない」と思いを語った。
続けて、家族、友人、知り合いが「きょうの回はどこどこがよかったね」と細かく教えてくれるといい、「非日常のような、でもこれが日常であることを大切に思いながら頑張りたい」と意欲を述べた。
お披露目会には高石のほか、生見愛瑠（23）、上坂樹里（20）、松尾そのま（15）が艶やかな晴れ着で登場。今年は初めて男性タレントも参加し、佐藤三兄弟（長男・綾人、次男・颯人、三男・嘉人、いずれも27）、荒井啓志（26）、石川愛大（19）が勇壮な姿を見せた。
【写真】この笑顔がカワイイんです！マイクを握り、照れた様子を見せる高石あかり
黒い着物姿で登場した高石。「25年は多くの方に支えられ、たくさんの学びを得られた。26年は学びをもって、いいものを届けたい」と語った。
続けて、家族、友人、知り合いが「きょうの回はどこどこがよかったね」と細かく教えてくれるといい、「非日常のような、でもこれが日常であることを大切に思いながら頑張りたい」と意欲を述べた。
お披露目会には高石のほか、生見愛瑠（23）、上坂樹里（20）、松尾そのま（15）が艶やかな晴れ着で登場。今年は初めて男性タレントも参加し、佐藤三兄弟（長男・綾人、次男・颯人、三男・嘉人、いずれも27）、荒井啓志（26）、石川愛大（19）が勇壮な姿を見せた。