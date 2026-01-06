年女・生見愛瑠「休まず働き続ける」精力的な仕事に意欲「見ない日はないと言われるように」
俳優でモデルの生見愛瑠（23）が、東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール「旭光」で開かれたエイベックス・マネジメント・エージェンシーに所属するタレントによる『2026新春晴れ着お披露目会』に出席。うま年で、年女の生見は精力的に仕事に取り組む姿勢を示した。
【全身ショット】福来たる！赤と金の着物姿でポーズを決める生見愛瑠
生見は赤と金色の晴れやかな着物で登場。自身が26年が年女であることを紹介し「25年は準備期間という年だったので、26年はたくさんの人に見てもらいたい」と誓った。
色紙には「駆け上がる」としたためた。「年女なので止まることなく休まず働き続けたい。演技の仕事もバラエティもモデルも、色んなところで『見ない日はないね』と言われる人になりたい」とイメージ像を語った。
“自分が楽しいと思うことをしたい”をモットーに仕事に励んでいるとし、「もうちょっと（テレビなどに）出たい。全部全力で頑張る」と話した。
お披露目会には生見のほか、高石あかり（※高＝はしごだか、23）、上坂樹里（20）、松尾そのま（15）が艶やかな晴れ着で登場。今年は初めて男性タレントも参加し、佐藤三兄弟（長男・綾人、次男・颯人、三男・嘉人、いずれも27）、荒井啓志（26）、石川愛大（19）が勇壮な姿を見せた。
