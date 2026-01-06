女優の生見愛瑠（23）、郄石あかり（23）、上坂樹里（20）ら「エイベックス・マネジメント・エージェンシー」の所属タレントが、晴れ着お披露目会を都内で行った。郄石は現在放送中のNHK連続テレビ小説「ばけばけ」で主人公を熱演中。上坂は今春スタートの次作「風、薫る」の主演が決まっており、朝ドラヒロインが並び立った。

郄石は撮影漬けだった昨年を振り返り「応援してくれる皆さんの声を聞きながらメークをして撮影に入る時間がとても幸せでした」と充実感いっぱいの様子。上坂には「とにかく撮影現場を家だと思うことが大事。頑張ってください」と先輩としてアドバイスを送った。

上坂は、ヒロイン決定の報告を郄石の口から聞いたといい「理解が追いつかないほどうれしくて幸せに包まれました」と回想。「自分も昨年から大きく環境が変わったので、しっかり仕事に向き合いたい。バトンタッチの日がどんどん近づいているのが楽しみ」と期待した。郄石も「（上坂が）オーディションを受けると聞いた時にバトンタッチができるという夢を想像してしまい、それが本当に来るのが信じられない」と朝ドラを引き継ぐ日を心待ちにしている様子だった。

そんな2人のやりとりをほほ笑ましく見守っていた生見も「今年は年女なので休まず働きたい」と意欲。今年は3つ子パフォーマーの「佐藤三兄弟」ら男性陣も出席した。