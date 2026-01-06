俳優の郄石あかりさんと上坂樹里さんが「エイベックス・マネジメント・エージェンシー」のタレントが一堂に会する「2026年新春晴れ着お披露目会」に登場。朝ドラのヒロインを務める2人が華やかな晴れ着姿で登場しました。



郄石さんは現在放送中のNHK連続テレビ小説「ばけばけ」のヒロイン。上坂さんは2026年前期NHK連続テレビ小説「風、薫る」のヒロインに決まっています。





黒の晴れ着姿で登場した郄石さんは‟2025年は多くの方に支えられて沢山の学びを得た年、2026年は学びを持って皆様にいいものをお届けできるように精一杯頑張ります”と晴れやかに挨拶。来年の目標について「昇華」と色紙に書くと、‟1年前の晴れ着お披露目会で、「華が咲く1年になりますように」という思いを込めて「華」という漢字にしたんですけれども、今回は「昇」という漢字をつけて、「2025年で得た華を持って昇っていきますように」と思いを込めました。”と語りました。





白と黒を基調とした晴れ着姿を見せた上坂さんは‟2025年は沢山のご縁に恵まれて、環境が大きく変わった一年だった。2026年もお仕事に精一杯向き合っていきたい”と笑顔。来年の目標は「丁寧に大胆に」を掲げると、理由について‟2026年は21歳になる年なので、今年やらせていただくお仕事に対して1つ1つ丁寧に取り組み、時には大胆に1歩を踏み出せるような、そんな1年にしたい”と抱負を語りました。





朝ドラのヒロインになり郄石さんは‟応援してくださる皆さん、見てくださる皆さんの声を毎日聞きながら、メイクをしたりとかしてる時間があって、その声を聞きながら撮影できることもなかなかないことなので、すごくありがたいなと思います。周りの人も「ここがよかった」と細かく教えてくれて非日常のような、でもこれが日常であることをすごく大切に思いながら頑張っていきたいなと思います。”と気を引き締めました。





郄石さんからバトンを貰い、朝ドラのヒロインを務めることになる上坂さんは‟あかりさんにサプライズをしてもらって、結果を聞いたんですけれども、嬉しさを通り越して、理解が追いつかないぐらい。驚きと嬉しさと幸せに包まれて、たくさん泣きました”と回顧。郄石さんからバトンを受け取ることに‟どんどんその日が近づいて来ているので、とてもわくわくしております”と満面の笑みを見せました。





郄石さんも上坂さんにバトンを繋ぐことを「夢みたい」と口にすると‟「オーディションを受ける」って聞いた時にバトンを渡すことを少し想像していて。それが本当に来るっていうのが自分でも信じられないですし、その時思った気持ちや感情を忘れないでおきたいなと思います。”と語りました。

また、郄石さんは‟とにかく現場を家だと思えることが1番強みかなと思います。1年中その現場にいるので。頑張ってください。頑張ってるとおもうんですけれど”と上坂さんにエールを送りました。







【担当：芸能情報ステーション】