¤á¤ë¤ë¤³¤È½÷Í¥À¸¸«°¦ÎÜ¡Ê23¡Ë¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼2026¿·½ÕÀ²¤ìÃå»£±Æ²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¡ÖµÙ¤Þ¤ºÆ¯¤Â³¤±¤¿¤¤¡×¤Èº£Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤¦¤ÞÇ¯¤ÎÇ¯½÷¤Ç¡¢¿§»æ¤Ë¡Ö¶î¤±¾å¤¬¤ë¡×¤ÈÊúÉé¤òµ¤·¤¿¡£¡Ö»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢µÙ¤Þ¤ºÆ¯¤Â³¤±¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢±éµ»¤Î¤ª»Å»ö¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤â¥â¥Ç¥ë¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡Ø¸«¤Ê¤¤Æü¤Ê¤¤¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£ºòÇ¯¤Ï¡Ö¤ï¤ê¤È½àÈ÷´ü´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö²ù¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È½Ð¤¿¤¤¡£¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯ÏÃ¤·¤¿¡£
À²¤ìÃå¤Ï¡ÖÀÖ¤Ë¥´¡¼¥ë¥É¤Î¤á¤Ç¤¿¤¤¥«¥é¡¼¡×¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£¡Ö½Å¸ü´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¡£¼Ì¿¿¤¿¤¯¤µ¤ó»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡×¡£
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê23¡Ë¡¢¾åºä¼ùÎ¤¡Ê20¡Ë¡¢¾¾Èø¤½¤Î¤Þ¡Ê15¡Ë¡¢º´Æ£»°·»Äï¡¢¹Ó°æ·¼»Ö¡Ê26¡Ë¡¢ÀÐÀî°¦Âç¡Ê19¡Ë¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£