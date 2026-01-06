高石あかりら9人 晴れ着姿で新年の抱負語る エイベックス所属タレント 今年は初めて男性タレントも登場 高石「華が昇るように」
エイベックス・マネジメント・エージェンシーに所属するタレントによる『2026新春晴れ着お披露目会』が東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール「旭光」で開かれ、2025年度後期のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』のヒロインを務める高石あかり（※高＝はしごだか／23）ら9人が晴れ着姿を見せた。
【写真】眼福です！晴れ着姿で報道陣の前に姿を見せる高石あかり＆生見愛瑠＆上坂樹里
高石のほか、生見愛瑠（23）、上坂樹里（20）、松尾そのま（15）が艶やかな晴れ着で登場。今年は初めて男性タレントも参加し、佐藤三兄弟（長男・綾人、次男・颯人、三男・嘉人、いずれも27）、荒井啓志（26）、石川愛大（19）が勇壮な姿を見せた。
高石は黒い着物で大人の雰囲気を漂わせた。26年の抱負について「昇華」と色紙にしたため、「25年は“華”が咲く1年になりますようにという思いを込めて『華』という字を書いた。26年は、25年に得た“華”をもって昇っていきたい」と意欲を示した。
俳優の見上愛とともに26年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』で主演を務める上坂は「お仕事に対して一つ一つ丁寧に取り組み、時には大胆な一歩を踏み出せるそんな1年にしたい」と語った。
生見は所属タレントを代表し「2026年はエイベックス、頑張ります」と誓った。
