めるるの愛称で知られる、モデルで俳優の生見愛瑠さんが、「エイベックス・マネジメント・エージェンシー」のタレントが一堂に会する「2026年新春晴れ着お披露目会」に登場しました。



新年を迎え、生見さんは‟2026年、個人的には午年の年女ということで、2025年は準備期間の年だったので、2026年はそれを皆さんに沢山の方に見ていただけるような年になればいいなと思っております。”と挨拶をしました。

この日、生見さんはゴールドの帯に赤地に大輪の花が印象的な華やかな着物姿で登場。2026年の目標を生見さんは「駆け上がる」と色紙にしたためると、‟年女なので止まることなく、休まず働き続けたいと思います”と決意を語りました。





モデル、俳優、バラエティと様々な場で活躍を続けている生見さんですが‟「自分が楽しいと思うことをしたい」をモットーにやっているので、演技は勿論、バラエティもモデルもいろんなところで「見ない日ないね」って言われる人になりたい”とさらなる野望を語ると、記者から‟今でも見ない日はないですよね？”と指摘が。生見さんは‟悔しいのでもうちょっと出たいので頑張りたいです”とさらなる飛躍を誓いました。





お披露目会の最後に代表してコメントを求められると、生見さんは「2026年はエイベックス頑張ります！」と宣言し、報道陣を笑わせました。



