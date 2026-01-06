King & Prince、8作連続・通算8作目の1位獲得【オリコンランキング】
1月6日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」では、King & Princeの最新アルバム『STARRING』が、初週25.0万枚を売り上げ、初登場1位を獲得。これで8作連続・通算8作目の1位獲得となった。
【動画】King & Prince「Theater」MVフルバージョン
同日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」では、fav meの最新シングル「すきなんかじゃ…にゃい！」が、初週3.6万枚を売り上げ、初登場1位を獲得。自身初の「オリコン週間シングルランキング」1位となった。
同日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」では、米津玄師「IRIS OUT」が 男性ソロ初15週連続1位を獲得。また、米津玄師「IRIS OUT / JANE DOE」は、同日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」でも1位を獲得。この結果、男性ソロ史上初となる同一楽曲で通算4度の1位獲得となった。
同日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」では、King & Princeの最新アルバムのリード曲「Theater」が初登場1位に。同日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」「オリコン週間合算アルバムランキング」でも、King & Princeの最新アルバム『STARRING』が初登場1位となった。
また、同日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」では、Ryosuke Yamada『Ryosuke Yamada LIVE TOUR 2025 RED』がソロとしては自身初の映像3部門同時1位を獲得した。
オリコン調べ＜2026年1月5日付：集計期間:2025年12月22日〜2025年12月28日＞
