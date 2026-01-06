「エイベックス・マネジメント・エージェンシー2026新春晴れ着撮影会」がこのほど都内で行われ、女優高石あかり（23）、上坂樹里（20）の朝ドラヒロインがツーショットを披露した。

放送中のNHK連続テレビ小説「ばけばけ」のヒロイン眄个函26年前期「風、薫る」のヒロイン上坂樹里（20）が晴れ着で登場。事務所の後輩へのバトンタッチとなる眄个蓮嵬瓦澆燭ぁ廚箸掘◆屬匹鵑匹鵑修瞭が近づいて、信じられないですね。その時の気持ちや感情は忘れないでおきたい」。上坂へのアドバイスを求められると「現場を家だと思えることがいちばんの強み」と語った。

上坂は、ヒロインに選ばれた時の心境を振り返り「うれしさを通り越して、理解が追いつかないくらい驚きと幸せに包まれて、たくさん泣きました」と笑顔で語った。

今年の抱負を「昇華」と色紙に記した眄个蓮2025年に得たもの、花をもって昇っていけますようにという思いを込めた」。上坂は「丁寧に、大胆に」と掲げ「2026年は21歳になる年なので、お仕事をひとつひと丁寧に取り組み、時には大胆に1歩を踏み出す年にしたい」と話した。

ほかに、生見愛瑠（23）、松尾そのま（15）、佐藤三兄弟、荒井啓志（26）、石川愛大（19）も出席した。