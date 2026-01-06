ユーロドルは下げ戻す １．１７ドル台前半 ２１日線を回復できるか注目＝ＮＹ為替 ユーロドルは下げ戻す １．１７ドル台前半 ２１日線を回復できるか注目＝ＮＹ為替

リンクをコピーする みんなの感想は？

ユーロドルはＮＹ時間に入って買い戻しが膨らんでおり、１．１７ドル台に戻している。米国によるベネズエラへの軍事作戦で週明けの為替市場はリスク回避のドル高が先行したが、各国の株式市場が落ち着いた反応を見せており、米株式市場もダウ平均が最高値を更新するなど堅調な値動きを見せていることから、ドル高も後退している。



ユーロドルは一時１．１６６０ドル近辺まで下落し、１００日線に迫ったものの、１．１７ドル台前半に戻している。２１日線が１．１７３５ドル付近に来ており、その水準を回復できるかが目先は意識される。



一方、ユーロ円は戻り売りが強まっており、一時１８２円台に下落。ユーロ自体が買い戻されていることで、ユーロ円も１８３円台に買い戻されているものの、２１日線を下回って推移している。クリスマス前には１８５円に迫る

動きを見せていたが、ここに来て次第に上値が重くなってきているようだ。



EUR/USD 1.1719 EUR/JPY 183.16 EUR/GBP 0.8658



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト