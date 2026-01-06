ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は７６３ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式5日（NY時間13:18）（日本時間03:18）
ダウ平均 49145.65（+763.26 +1.58%）
ナスダック 23378.35（+142.72 +0.61%）
CME日経平均先物 52295（大証終比：+475 +0.91%）
欧州株式5日終値
英FT100 10004.57（+53.43 +0.54%）
独DAX 24868.69（+329.35 +1.34%）
仏CAC40 8211.50（+16.29 +0.20%）
米国債利回り
2年債 3.451（-0.023）
10年債 4.155（-0.035）
30年債 4.844（-0.027）
期待インフレ率 2.264（+0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.870（-0.030）
英 国 4.506（-0.031）
カナダ 3.417（-0.053）
豪 州 4.798（-0.040）
日 本 2.117（+0.058）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝58.30（+0.98 +1.71%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4455.90（+126.30 +2.92%）
ビットコイン（ドル）
94033.81（+2795.60 +3.06%）
（円建・参考値）
1469万6544円（+436924 +3.06%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
