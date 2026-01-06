NY株式5日（NY時間13:18）（日本時間03:18）
ダウ平均　　　49145.65（+763.26　+1.58%）
ナスダック　　　23378.35（+142.72　+0.61%）
CME日経平均先物　52295（大証終比：+475　+0.91%）

欧州株式5日終値
英FT100　 10004.57（+53.43　+0.54%）
独DAX　 24868.69（+329.35　+1.34%）
仏CAC40　 8211.50（+16.29　+0.20%）

米国債利回り
2年債　 　3.451（-0.023）
10年債　 　4.155（-0.035）
30年債　 　4.844（-0.027）
期待インフレ率　 　2.264（+0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.870（-0.030）
英　国　　4.506（-0.031）
カナダ　　3.417（-0.053）
豪　州　　4.798（-0.040）
日　本　　2.117（+0.058）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝58.30（+0.98　+1.71%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4455.90（+126.30　+2.92%）

ビットコイン（ドル）
94033.81（+2795.60　+3.06%）
（円建・参考値）
1469万6544円（+436924　+3.06%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ