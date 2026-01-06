アニメ界のアカデミー賞と呼ばれる第５３回アニー賞の各賞候補が５日、発表された。細田守監督の最新作「果てしなきスカーレット」が、長編インディペンデント作品賞など３部門にノミネートされた。

同作が他にノミネートされたのは、長編監督賞と長編脚本賞。長編監督賞には、日本からは興行収入が１００億円を突破した公開中の「チェンソーマン レゼ篇」の吉原達矢監督も候補入りしている。

「果てしなき―」は、「死者の国」で父の敵への復讐（ふくしゅう）を果たそうとする王女スカーレットが、現代の日本からやってきた看護師・聖と出会い、共に旅をしていく中で生きる意味を見いだしていく物語。昨年１１月に公開された。

細田監督は、２０１５年に「バケモノの子」が長編インディペンデント作品賞にノミネート。同作では受賞を逃したが、１９年に「未来のミライ」で受賞した。今回は２度目の受賞に期待がかかる。

同賞でライバルとなるのは、Ｎｅｔｆｌｉｘで配信中の銀河をまたにかけた恋愛模様を描いた韓国アニメ「あの星に君がいる」、昨年の東京国際映画祭で上映されたメキシコ初のストップモーションアニメ「私はフランケルダ」、女優・ナタリー・ポートマンがプロデューサーを務め、昨年のアヌシー国際アニメーション映画祭で最高賞を受賞したフランス映画「アルコ」、同じくフランス映画の「Ａ Ｍａｇｎｉｆｉｃｅｎｔ Ｌｉｆｅ」の４本。各賞の発表、授賞式は２月２１日に米ロサンゼルスで行われる。