NY株式5日（NY時間12:35）（日本時間02:35）
ダウ平均　　　49149.94（+767.55　+1.59%）
ナスダック　　　23410.93（+175.30　+0.75%）
CME日経平均先物　52330（大証終比：+510　+0.98%）

欧州株式5日終値
英FT100　 10004.57（+53.43　+0.54%）
独DAX　 24868.69（+329.35　+1.34%）
仏CAC40　 8211.50（+16.29　+0.20%）

米国債利回り
2年債　 　3.451（-0.023）
10年債　 　4.153（-0.037）
30年債　 　4.843（-0.028）
期待インフレ率　 　2.261（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.870（-0.030）
英　国　　4.506（-0.031）
カナダ　　3.420（-0.050）
豪　州　　4.798（-0.040）
日　本　　2.117（+0.058）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝58.26（+0.94　+1.64%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4458.80（+129.20　+2.98%）

ビットコイン（ドル）
93635.00（+2396.79　+2.63%）
（円建・参考値）
1463万4214円（+374594　+2.63%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ