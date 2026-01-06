ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は７６７ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式5日（NY時間12:35）（日本時間02:35）
ダウ平均 49149.94（+767.55 +1.59%）
ナスダック 23410.93（+175.30 +0.75%）
CME日経平均先物 52330（大証終比：+510 +0.98%）
欧州株式5日終値
英FT100 10004.57（+53.43 +0.54%）
独DAX 24868.69（+329.35 +1.34%）
仏CAC40 8211.50（+16.29 +0.20%）
米国債利回り
2年債 3.451（-0.023）
10年債 4.153（-0.037）
30年債 4.843（-0.028）
期待インフレ率 2.261（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.870（-0.030）
英 国 4.506（-0.031）
カナダ 3.420（-0.050）
豪 州 4.798（-0.040）
日 本 2.117（+0.058）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝58.26（+0.94 +1.64%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4458.80（+129.20 +2.98%）
ビットコイン（ドル）
93635.00（+2396.79 +2.63%）
（円建・参考値）
1463万4214円（+374594 +2.63%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
