大阪市役所前（大阪市中央区・淀屋橋）に設置していた大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」のモニュメントがアジア太平洋トレードセンター（ATC・大阪市住之江区）に移設された。展示は3月31日まで。

子どもたちが大はしゃぎ 3回目の移設となった「寝そべりミャクミャク」〈2025年12月30日撮影 大阪市住之江区・ATC〉

モニュメントは「寝そべりミャクミャク」。繊維強化プラスチック製で、高さ2メートル、幅3.3メートル。重さは約300キロある。

会期中の昨年（2025年）7月30日から万博会場内・西側の海辺に近い「風の広場」に展示されていた。

大阪・関西万博閉幕後に大阪市役所前に戻った寝そべりミャクミャク どこからも目立つ存在だった〈2025年10月29日撮影〉

閉幕後の10月20日、最初の設置場所だった大阪市役所前に戻り、今回の移設（昨年12月27日完了）は3回目となる。

大阪・関西万博閉幕直後に大阪市役所前に戻った寝そべりミャクミャク〈2025年10月29日 大阪市中央区・淀屋橋〉

大阪市役所前 サンタバージョンの寝そべりミャクミャク〈2025年12月14日撮影〉

会場内のミャクミャクモニュメントはこのほか、西ゲート付近に両手を広げた「ワクワク」（立像）、東ゲート付近で正座した「いらっしゃい」（座像）の2基が設置されていた（高さはいずれも3.85メートル）。

東ゲート近辺で来場者を出迎える「いらっしゃいませ」バージョン〈2025年6月20日撮影〉

「ミャクミャクありがとう！」最終日には“撮り納め”に長蛇の列〈2025年10月13日撮影〉

この2基は今年3月、1970年大阪万博の会場跡地に整備された万博記念公園（大阪府吹田市）に移設、同公園で保存されている「太陽の塔」の近くで万博レガシーとして活用する。

西ゲート付近の「ワクワク」バージョン 背後にガンタムモニュメントと大屋根リング〈2025年6月29日撮影〉

「ワクワク」（画像中央） 上空にはブルーインパルス〈2025年7月13日撮影〉

大阪府によると、2基は万博記念公園に数か月間展示された後、ミナミの繁華街や大阪城公園など大阪府内各地の観光名所を巡回し、将来的に大阪・関西万博の会場の跡地となる夢洲（大阪市此花区）に再び設置する予定。



