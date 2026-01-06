「あっ、ミャクミャク！」寝そべりミャクミャク 子どもたち大喜び…大阪・南港ATCへ3度目の移設
大阪市役所前（大阪市中央区・淀屋橋）に設置していた大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」のモニュメントがアジア太平洋トレードセンター（ATC・大阪市住之江区）に移設された。展示は3月31日まで。
モニュメントは「寝そべりミャクミャク」。繊維強化プラスチック製で、高さ2メートル、幅3.3メートル。重さは約300キロある。
会期中の昨年（2025年）7月30日から万博会場内・西側の海辺に近い「風の広場」に展示されていた。
閉幕後の10月20日、最初の設置場所だった大阪市役所前に戻り、今回の移設（昨年12月27日完了）は3回目となる。
会場内のミャクミャクモニュメントはこのほか、西ゲート付近に両手を広げた「ワクワク」（立像）、東ゲート付近で正座した「いらっしゃい」（座像）の2基が設置されていた（高さはいずれも3.85メートル）。
この2基は今年3月、1970年大阪万博の会場跡地に整備された万博記念公園（大阪府吹田市）に移設、同公園で保存されている「太陽の塔」の近くで万博レガシーとして活用する。
大阪府によると、2基は万博記念公園に数か月間展示された後、ミナミの繁華街や大阪城公園など大阪府内各地の観光名所を巡回し、将来的に大阪・関西万博の会場の跡地となる夢洲（大阪市此花区）に再び設置する予定。