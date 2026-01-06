◇ノルディックスキージャンプW杯個人第14戦兼ジャンプ週間第3戦（2026年1月4日 オーストリア・インスブルック ヒルサイズ＝HS128メートル）

伝統のジャンプ週間第3戦を兼ねた大会で24歳の二階堂蓮（日本ビール）が合計276・5点でW杯初優勝を飾った。131メートル、128メートルの好飛躍をそろえた。今季ここまでに小林陵侑（29＝チームROY）が2勝を挙げており、五輪シーズンでは98年長野大会以来の日本勢複数人優勝。2月のミラノ・コルティナ五輪で初採用される2人一組のスーパー団体での「日の丸飛行隊」の活躍に期待が高まる。

わずか0・5点差でつかみ取った。キャリア初優勝が決まった瞬間、二階堂は両拳を握りしめて「やった〜！」と雄叫びを上げた。念願の表彰台の中央に立ち、「超うれしい。天まで飛んでいっちゃうかと思った」。興奮で声はかすれていた。

1回目に131メートルを飛び、テレマークも完璧に入れた飛躍で首位に並んだ。2回目も好飛躍をそろえ、2連勝中のD・プレブツ（スロベニア）を抑えた。W杯より長い歴史を持つ伝統のジャンプ週間で、初勝利を挙げた初の日本人選手にもなった。

91年世界選手権代表の父・学さんに誘われ、8歳の冬にジャンプと出合った。エリートのように見えるが、二階堂の原動力は「反骨心」。下川商3年時にW杯出場など世代の先頭を走りながら、実業団チームから声がかからなかった。大学進学も競技専念のため約1年で中退。派遣アルバイトに登録し、田植えなどで活動費を稼いだ異色の経歴を持つ。

昨季は7度のトップ10入りも表彰台には届かず。今季は夏場からあえて難しい追い風で多く飛躍を重ねた。技術を磨いたことで精神面も成長。「緊張感の中にも、この場を楽しんでいる自分がいた」と勝利につながった。

来月にミラノ・コルティナ五輪が控える今季の優勝者はエース小林陵に続く日本男子2人目。五輪開幕前に日本勢が複数人優勝するのは団体金メダルに輝いた98年長野大会の原田雅彦、船木和喜以来の快挙。「スーパー団体」という新たな歴史が始まるミラノ・コルティナを前に日の丸飛行隊に確かな存在感を放つ新星が現れた。

▽ジャンプ男子団体 1924年の冬季第1回大会から続くジャンプ競技で、1チーム男子4人で2本ずつ計8本の合計点で競う団体戦が初採用されたのは88年カルガリー大会。日本は94年リレハンメル大会で銀、98年長野大会で金、14年ソチ大会で銅を獲得し、「日の丸飛行隊」と呼ばれた。今大会から男子2人一組の「スーパー団体」に姿を変え1人3本ずつ計6本の合計点で順位を争う。五輪と同じ台で行われた昨年9月のテスト大会では小林陵と二階堂がチームを組み、銀メダルを獲得。

◇二階堂 蓮（にかいどう・れん）2001年（平13）5月24日生まれ、北海道江別市出身の24歳。江別大麻泉小2年からジャンプを始め、下川商3年時に全国高校総体優勝。20年W杯初出場。22年に夏のグランプリで初優勝し、23年世界選手権初出場。趣味はアニメ観賞。愛称は「ニッカレン」。家族は両親、姉、兄。1メートル66。

▼10位・小林陵侑 悪くはないかなと思うので後で見直す。（二階堂の優勝は）自分のことよりもうれしかったかもしれない。