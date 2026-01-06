日経225先物：6日2時＝450円高、5万2270円
6日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比450円高の5万2270円と急騰。日経平均株価の現物終値5万1832.8円に対しては437.20円高。出来高は8401枚となっている。
TOPIX先物期近は3501.5ポイントと前日比24.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は23.98ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52270 +450 8401
日経225mini 52265 +445 137139
TOPIX先物 3501.5 +24.5 11655
JPX日経400先物 31570 +170 401
グロース指数先物 674 +7 523
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3501.5ポイントと前日比24.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は23.98ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52270 +450 8401
日経225mini 52265 +445 137139
TOPIX先物 3501.5 +24.5 11655
JPX日経400先物 31570 +170 401
グロース指数先物 674 +7 523
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース