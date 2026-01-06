　6日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比450円高の5万2270円と急騰。日経平均株価の現物終値5万1832.8円に対しては437.20円高。出来高は8401枚となっている。

　TOPIX先物期近は3501.5ポイントと前日比24.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は23.98ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52270　　　　　+450　　　　8401
日経225mini 　　　　　　 52265　　　　　+445　　　137139
TOPIX先物 　　　　　　　3501.5　　　　 +24.5　　　 11655
JPX日経400先物　　　　　 31570　　　　　+170　　　　 401
グロース指数先物　　　　　 674　　　　　　+7　　　　 523
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース