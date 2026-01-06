【今日の献立】2026年1月6日(火)「イカとキャベツのワタ炒め」
炒め物がメインなので材料を準備しておけば、パパッとできるメニューです！
【主菜】イカとキャベツのワタ炒め
イカは新鮮な物を選んで下さいね！ ワタとバターは相性抜群！
調理時間：20分
カロリー：216Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）イカ 1パイ キャベツ 1/6個
ニンジン 1/6~1/4本 シシトウ 10本 ニンニク 1/2~1片
＜調味料＞
酒 大さじ1
みそ 小さじ1~2
しょうゆ 小さじ1
塩コショウ 少々
バター 10g
サラダ油 小さじ2
【下準備】イカは胴の内側にある足の付け根を外し、足を持って胴から引き抜く。胴にある軟骨を抜いて1枚に開き、格子状に切り込みを入れ、縦3〜4等分に切って幅1.5cmに切る。足は目の際でワタを切り落とし、くちばしを取り除いて皮をむき、2本ずつにする。ワタは墨袋を破らないように取り除き、幅2cmに切る。
キャベツはザク切りにする。ニンジンは皮をむき、半月、またはイチョウ切りにする。シシトウは軸を切り落とし、斜め半分に切る。ニンニクは芽を取り、薄切りにする。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】1. フライパンにサラダ油とニンニクを中火で熱し、香りがたってきたらイカ、キャベツ、ニンジン、シシトウを順に加え、炒め合わせる。
2. 全体に炒められたら、イカのワタ、＜調味料＞の材料、バターを加えて炒め合わせる。塩コショウで味を調え、器に盛る。
【副菜】ささ身とキュウリの塩昆布炒め
手に入りやすい材料でできる一品です！
調理時間：15分
カロリー：116Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）鶏ささ身 2本 片栗粉 適量 キュウリ 1本 塩昆布 6~7g
酒 大さじ1/2
みりん 小さじ1
しょうゆ 小さじ1/2
ゴマ油 小さじ2
【下準備】鶏ささ身は筋を引いて細切りにし、片栗粉をまぶす。キュウリは両端を切り落とし、小さめの乱切りにする。
【作り方】1. フライパンにゴマ油を中火で熱し、鶏ささ身を炒める。全体に白っぽくなったら、キュウリを加えてさらに焼き色がつくまで炒め合わせる。
2. 塩昆布、＜調味料＞の材料を加え、汁気がなくなるまでサッと炒め合わせ、器に盛る。
【スープ・汁】キノコのみそ汁
キノコが主役のみそ汁です！
調理時間：15分
カロリー：59Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）シメジ 1/2パック マイタケ 1/2パック 油揚げ 1/4枚
だし汁 400ml
みそ 大さじ1.5~2
ネギ (刻み)大さじ2~3
【下準備】シメジ、マイタケは石づきを切り落とし、小房に分ける。油揚げは熱湯をかけ、細切りにする。
【作り方】1. 鍋にだし汁を入れて中火にかけ、煮たってきたらシメジ、マイタケ、油揚げを入れて1〜2分煮る。
2. キノコに火が通ったらみそを溶き入れ、器に注いで刻みネギを散らす。
