プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「イカとキャベツのワタ炒め」 「ささ身とキュウリの塩昆布炒め」 「キノコのみそ汁」 の全3品。
炒め物がメインなので材料を準備しておけば、パパッとできるメニューです！

【主菜】イカとキャベツのワタ炒め
イカは新鮮な物を選んで下さいね！　ワタとバターは相性抜群！

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：216Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

イカ  1パイ キャベツ  1/6個
ニンジン  1/6~1/4本 シシトウ  10本 ニンニク  1/2~1片
＜調味料＞
  酒  大さじ1
  みそ  小さじ1~2
  しょうゆ  小さじ1
塩コショウ  少々
バター  10g
サラダ油  小さじ2

【下準備】

イカは胴の内側にある足の付け根を外し、足を持って胴から引き抜く。胴にある軟骨を抜いて1枚に開き、格子状に切り込みを入れ、縦3〜4等分に切って幅1.5cmに切る。足は目の際でワタを切り落とし、くちばしを取り除いて皮をむき、2本ずつにする。ワタは墨袋を破らないように取り除き、幅2cmに切る。

©Eレシピ


キャベツはザク切りにする。ニンジンは皮をむき、半月、またはイチョウ切りにする。シシトウは軸を切り落とし、斜め半分に切る。ニンニクは芽を取り、薄切りにする。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。

©Eレシピ



【作り方】

1. フライパンにサラダ油とニンニクを中火で熱し、香りがたってきたらイカ、キャベツ、ニンジン、シシトウを順に加え、炒め合わせる。

©Eレシピ


2. 全体に炒められたら、イカのワタ、＜調味料＞の材料、バターを加えて炒め合わせる。塩コショウで味を調え、器に盛る。

©Eレシピ



【副菜】ささ身とキュウリの塩昆布炒め
手に入りやすい材料でできる一品です！

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：116Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

鶏ささ身  2本   片栗粉  適量 キュウリ  1本 塩昆布  6~7g
  酒  大さじ1/2
  みりん  小さじ1
  しょうゆ  小さじ1/2
ゴマ油  小さじ2

【下準備】

鶏ささ身は筋を引いて細切りにし、片栗粉をまぶす。キュウリは両端を切り落とし、小さめの乱切りにする。

©Eレシピ



【作り方】

1. フライパンにゴマ油を中火で熱し、鶏ささ身を炒める。全体に白っぽくなったら、キュウリを加えてさらに焼き色がつくまで炒め合わせる。

©Eレシピ


2. 塩昆布、＜調味料＞の材料を加え、汁気がなくなるまでサッと炒め合わせ、器に盛る。

©Eレシピ



【スープ・汁】キノコのみそ汁
キノコが主役のみそ汁です！

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：59Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

シメジ  1/2パック マイタケ  1/2パック 油揚げ  1/4枚
だし汁  400ml
みそ  大さじ1.5~2
ネギ  (刻み)大さじ2~3

【下準備】

シメジ、マイタケは石づきを切り落とし、小房に分ける。油揚げは熱湯をかけ、細切りにする。

©Eレシピ



【作り方】

1. 鍋にだし汁を入れて中火にかけ、煮たってきたらシメジ、マイタケ、油揚げを入れて1〜2分煮る。

©Eレシピ


2. キノコに火が通ったらみそを溶き入れ、器に注いで刻みネギを散らす。

©Eレシピ