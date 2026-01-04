次回の「大悟の芸人領収書」は1月12日23時59分放送！
第3回・お笑いの未来を考える会
 

【芸人ゲスト】

ピース・又吉直樹しずる・池田一真さらば青春の光・森田哲矢さや香・新山ダウ90000・蓮見翔
 