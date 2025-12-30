「スリッパみたいに履ける靴」→【ZARA】で発見！ 大人が狙いたい♡「冬っぽミュール」

スリッパみたいに気軽に履ける、冬の靴が欲しい！ そんな大人世代の願いにフィットしそうなのが、【ZARA（ザラ）】で展開している「冬っぽミュール」。フェイクファーやモコモコ素材が季節感を添えつつ、かかとが開いてラフに履けるリラックス感も魅力です。カジュアルにもきれいめにもなじんで、冬のお出かけに頼れそうな、大人の冬ミュールをチェックしてみてください。

リラクシーなのにリッチなフェイクファーミュール

【ZARA】「フェイクファーミュール」\4,610（税込・セール価格）

トレンドの毛足の長いフェイクファーを使って、上質感とリラックス感を融合させたミュールは、今年の気分にぴったり。深みのあるパープルの色味のおかげでラフな雰囲気になりすぎず、タイツやソックス合わせで大人の冬の装いに自然となじんでくれそうです。ほどよいボリューム感なので、いつものパンプスやサンダル感覚でスタイリングに取り入れて。

ぬいぐるみみたいなモケモケにときめく！

【ZARA】「フェイクファーサンダル HARRY LAMBERT FOR ZARA X DISNEY」\5,490（税込・セール価格）

毛足の長いフェイクファーを全面に配した、贅沢なボリューム感が魅力の高見えサンダル。ぬいぐるみのようにたっぷりのモケモケが、足元に大人かわいい遊び心をプラスしてくれます。ボリューミーな素材は見た目の印象が重くなりがちですが、サンダル型なのでほどよく軽やか。ワイドパンツやロングスカートから、ちらりと覗かせても絶妙なバランス感に仕上がりそうです。

クラシック感を演出するリアルレザーのミュール

【ZARA】「レザーミュール」\10,990（税込）

モカシンデザインのシューズは、トラッドな要素とリラックス感のどちらも感じられる今年らしい一足。こちらのアイテムは、ミュールタイプでリラクシーな雰囲気を加速。それでいて、牛革のアッパーとペニーストラップがクラシックな表情を演出する好バランスな一足です。さらに注目なのが、内側のフェイクファー。かかとが見えていても寒々しくなく、暖かさを感じさせてくれそうです。

Y2Kムードたっぷりな大人の厚底ミュール

【ZARA】「プラットフォームミュールローファー」\7,990（税込）

平成の懐かしさが一周回って新鮮な、厚底のムートン風ミュール。平成らしい要素がありつつも、組み合わせ方に新しさを感じさせます。アッパーのモカシンスタイルがトラッドな雰囲気を演出し、大人のスタイリングにもなじみやすそうなデザインに。厚底がスタイルアップ効果を発揮し、カジュアル・きれいめ問わず、スタイリングに抜け感と旬のボリューム感をプラスしてくれるはず。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N