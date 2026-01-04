【大雪警報】長野県・大町市、白馬村、小谷村に発表 6日00:55時点
気象台は、午前0時55分に、大雪警報を大町市、白馬村、小谷村に発表しました。
北部では、6日朝まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■長野市
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■中野市
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■大町市
□大雪警報【発表】
積雪 6日朝にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■飯山市
□なだれ注意報
7日にかけて注意
□大雪警報【発表】
積雪 6日朝にかけて警戒
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■小谷村
□大雪警報【発表】
積雪 6日朝にかけて警戒
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■高山村
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■山ノ内町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■木島平村
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■野沢温泉村
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■信濃町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■小川村
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■飯綱町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■栄村
□なだれ注意報
7日にかけて注意