気象台は、午前0時55分に、大雪警報を大町市、白馬村、小谷村に発表しました。

北部では、6日朝まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■長野市
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■中野市
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■大町市
□大雪警報【発表】
　積雪　6日朝にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■飯山市
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■白馬村
□大雪警報【発表】
　積雪　6日朝にかけて警戒
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■小谷村
□大雪警報【発表】
　積雪　6日朝にかけて警戒
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■高山村
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■山ノ内町
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■木島平村
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■野沢温泉村
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■信濃町
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■小川村
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■飯綱町
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■栄村
□なだれ注意報
　7日にかけて注意