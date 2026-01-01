¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡ÛÃÝ´ÖÎ´Úð¡¡É¾È½µ¡¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·17°Ì¤ÇÍ½ÁªÆÍÇË¡Ö¤³¤Î²ó¤êÂ¤òÀ¸¤«¤»¤ì¤Ð¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Î¥Ç¥¤³«ºÅ¡ÖÂè£¶£´²ó¡¡Á´Âçºå²¦¾Àï¡×¤Ï£´Æü´Ö¤ÎÍ½Áª¤ò½ªÎ»¡£½àÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê¤á¥Ù¥¹¥È£±£¸¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÃÝ´ÖÎ´Úð¡Ê£²£µ¡áÂçºå¡Ë¤Ï£±·î¤«¤é£Á£±£²´üÌÜ¡£°ú¤¤¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢É¾È½µ¡¤Î¤Ò¤È¤Ä£µ£°¹æ¡Ê¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï¿·ÅÄÍº»Ë¡Ë¤À¡£¿·Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤ÏÌóÂ«¤µ¤ì¤¿¤âÆ±Á³¤È»×¤Ã¤¿ÌðÀè¡¢½éÆü¤Ï¤è¤â¤ä¤Î£µ¡¢£¶Ãå¤Ë¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡£ÆÃ·±¤«¤é¤á¤Ã¤Á¤ã²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¤Ê¤ê°Å±À¤¬¿â¤ì¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥ì¡¼¥¹¸å¡ÖÁ°Àá¡ÊÅÏÊÕ¹À»Ê¡Ë¤ÎÅ¾Ê¤¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡×¤ÈËÜÂÎ¤òÅÀ¸¡¤·¡Ö¥·¥ã¥Õ¥È¤¬¤ª¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡£¸ò´¹¤·¤¿¤éÄ¾¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤ËÀ®¸ù¡££²ÆüÌÜ¤«¤é£±¡¢£±¡¢£²¡¢£¶Ãå¤ÈÈ¿·â¤Ë½Ð¤Æ¡¢£±£·°Ì¤ÇÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡¸½¾õ¤Ï¡Ö¿¤Ó¤Ï¾å°Ì¤Ë¸«Îô¤ë¤±¤É¡¢²ó¤êÂ¤Ï¤¤¤¤¡×¤È½éÆü¤ò»×¤¨¤Ð¸«°ã¤¨¤ë¥ì¥Ù¥ë¡££¶¹æÄú¤È¤¢¤Ã¤ÆºÇÆâ¤òÆÍ¤¯¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡Ö¤³¤Î²ó¤êÂ¤òÀ¸¤«¤»¤ì¤Ð¡Ä¡££Ó¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¡£Í¥½Ð¤·¤Æàº£Ç¯¤ÎÃÝ´Ö¤ÏÀ°È÷ÎÏ¤â¤¹¤´¤¤á¤È¤³¤í¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£