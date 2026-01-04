COSRXの新作マスクで角質ケア革命。PDRN配合ピーリング体験

韓国発スキンケアブランドCOSRXから、肌印象を一段引き上げてくれる新作マスクが登場しました。毎日のスキンケアでは届きにくいごわつきやくすみにアプローチし、使うたびにつるんとなめらかな肌へ導くのが魅力。角質ケアと保湿を同時に叶えたい大人肌に寄り添い、シンプルなのに結果を感じやすい処方で注目を集めています。肌をリセットしたいタイミングに取り入れたい一本です♡

剥がすだけの新感覚ピーリング

「PDRNエクソソームスキンプレーニンググレーズマスク」は、クリーム状のマスクを塗布し、乾燥後に剥がすタイプ。

古い角質やざらつきをオフしながら、しっとりツヤのある仕上がりへ導きます。

摩擦を抑えた角質ケアができるため、肌表面をなめらかに整えたい方にぴったりの使用感です。

PDRN×エクソソームの実力

注目成分PDRNとエクソソームを同時に配合し、ハリや弾力、輝きのある肌印象をサポート。

さらにヒアルロン酸やナイアシンアミド、グルタチオンなどの整肌成分を組み合わせることで、うるおいと透明感を同時にケアします。角質を整えた後の肌に、美容成分がなじみやすいのも魅力です。

ブラシ付きで簡単ケア

価格：2,950円



付属のシリコンブラシで均一に塗布でき、手を汚さずに使えるのも嬉しいポイント。洗顔後に塗って待つだけのシンプルステップで、忙しい日でも取り入れやすい設計です。

自宅にいながらスペシャルケアを楽しめるアイテムとして、週末のスキンケアにもおすすめです。

容量：50mL

付属品：シリコンブラシ

販売チャンネル：Qoo10先行発売中／順次展開予定

発売日：1月1日～Qoo10、1月9日～楽天市場

肌をリセットする新習慣

COSRXの「PDRNエクソソームスキンプレーニンググレーズマスク」は、角質ケアと保湿ケアを同時に叶えたい方に心強い存在。使うたびに肌表面が整い、明るくなめらかな印象へ導いてくれます。

いつものスキンケアにプラスするだけで、肌の手応えが変わるはず。自分へのご褒美ケアとしても、肌調子を整えたいタイミングにも取り入れて、前向きな素肌を目指してみてはいかがでしょうか♪