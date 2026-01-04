日本人トリオ所属の名門セルティックがナンシー監督を電撃解任！就任後２勝６敗と大不振、約１か月の短命政権に…
前田大然、旗手怜央、山田新の日本人トリオが所属するスコットランド王者のセルティックは現地１月５日、ウィルフリード・ナンシー監督の解任を発表した。
昨年の12月３日、マーティン・オニール暫定監督の後を受けて就任したフランス人指揮官は、ここまで２勝６敗と大不振。今季は不調の名門を立て直すどころか、オニールが復調させつつあったチームを再び失速させてしまった。
まさかの１か月で電撃解任となったナンシーの後任は、現時点で決定していない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本の大ヒットだ」１位エムバペ、２位ハーランド…日本人エースがなんと５位！世界の“ストライカー格付け”に韓国メディアが仰天！「ラウタロより上位」
昨年の12月３日、マーティン・オニール暫定監督の後を受けて就任したフランス人指揮官は、ここまで２勝６敗と大不振。今季は不調の名門を立て直すどころか、オニールが復調させつつあったチームを再び失速させてしまった。
まさかの１か月で電撃解任となったナンシーの後任は、現時点で決定していない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本の大ヒットだ」１位エムバペ、２位ハーランド…日本人エースがなんと５位！世界の“ストライカー格付け”に韓国メディアが仰天！「ラウタロより上位」