¡ÚÅâÄÅ¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç·¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Û¹âÆ´»Íµ¨¤¬£²ÆüÌÜ£³¡¢£±Ãå¡¡½®Â¤Ë¤â¼ê±þ¤¨¡ÖÀ°È÷¤Ç¾å¸þ¤¤¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤«¤é¤Ä¤Î£Ç·¡Ö¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹£Î£å£÷£Ù£å£á£ò£Ã£õ£ð¡×¤Ï£µÆü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¹âÆ´»Íµ¨¡Ê£²£¶¡áÂçºå¡Ë¤Ï£²ÆüÌÜ£´£Ò¡¢£³¥³¡¼¥¹¤«¤éÁ´Â®Ï¢ÂÇ¤Ç£³Ãå¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡££¹£Ò¤Ï£²¹æÄú¤â£µ¹æÄú¡¦ÃÓÅÄÆàÄÅÈþ¤ÎÁ°¤Å¤±¤ÇºÆ¤Ó£³¥³¡¼¥¹È¯¿Ê¡££±£Í¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤Ç£²ÈÖ¼ê¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤È£²£Íº¹¤·¤ÆÁ°¤òÁö¤ë£±¹æÄú¡¦±üÂ¼ÌÀÆü¹á¤ËçØÀè¡Ê¤Ø¤µ¤¡Ë¤ò¤«¤±¤ÆµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡£±¡¢£³¡¢£±Ãå¤ÇÍ½ÁªÀÞ¤êÊÖ¤·¡£¡ÖÂ¤Ï¤¤¤¤¡£ÆÃ¤Ë½ÐÂ¡£½éÆü¤ËÀ°È÷¤Ç¾å¸þ¤¤¤¿¡×¤È½®Â¤Î¼ê±þ¤¨¤â½½Ê¬¡£Á°Àá¤ÎÂçÂ¼£Ð£Çµ¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤ÉºòÇ¯¤ÏÈôÌö¤Î£±Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££²£°£²£¶Ç¯½éÀï¤È¤Ê¤ëº£Àá¤â½çÄ´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¡£ºòÇ¯¤ÎÀª¤¤¤Ï¤Þ¤À·òºß¤À¡£