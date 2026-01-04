新年あけましておめでとうございます。新年を迎え、部屋の力士は2日から初場所に向けて始動しました。元日は稽古は休みでしたが、弟子には「一段上の番付を目指し、最高位を目指して頑張ろう」と訓示を述べました。現在の二所ノ関部屋は横綱の大の里を頂点に番付が下がっていくごとに力士が増えるピラミット型の構成。序二段、三段目を底上げし、幕下から上を増やす逆ピラミッドになることが理想的です。私もしっかりと指導していきたいと思っています。

今年はスポーツ界のビッグイベントが目白押しです。2月にはミラノ・コルティナ冬季五輪、3月にはプロ野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）、6月にはサッカーのW杯。個人的にはWBCに注目しています。連覇のかかる侍ジャパンは、大谷選手や山本選手らも参加。ワクワクするようなチーム構成も楽しみです。もちろん日本には期待していますが、ヤンキースのジャッジ選手らの参加も決まっている米国ら他国も相当力を入れているようなので面白そうです。

昨秋にブラジルを破ったサッカー日本代表も史上最強メンバーの呼び声が高く、冬季五輪もメダルラッシュが期待できそうな布陣。とにかく世界の大舞台で日本人選手が躍動するシーンは数年前と比べれば考えられないほど多くなりました。フィジカルでも外国人選手と遜色ない体つきになり、育成レベルでの充実。さらにはナショナルトレセンなど環境の充実や指導者のレベルアップなど要因は数多くあります。一番はメンタル面の「強化」だと思っています。

98年のサッカーフランスW杯。初出場の日本は1勝も挙げることができず、世界で戦うには無理という雰囲気すら漂っていました。当時と比べると、今の選手は実に堂々とプレーしています。世界を相手にしても臆することなく、モチベーションとかメンタルは世界基準です。コンタクトプレーでもひるむどころか、逆に相手を突き飛ばすかのような迫力すら感じさせます。今までは憧れ、雲の上の存在だった海外のトップ選手と対等に渡り合える日本人。すごいなと感心します。

侍ジャパンが感動的なプレーを連発して世界一となれば日本は再び盛り上がるでしょう。スポーツがもたらすメンタル面での効果は計り知れないものがあります。大相撲も例外ではありません。大の里も大きな地震に見舞われた地元の石川に勇気を届けるべく土俵に上がっています。全力士が日頃の鍛錬の成果を発揮して、郷土の人や国民に感動を与える。今年もスポーツの醍醐味（だいごみ）を数多く味わえたら最高です。 （元横綱・稀勢の里）