¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡¦¿·½Õ³«±¿ÆÃÁª¥ì¡¼¥¹¡Û±Ê¾¾ÎÉ¶µ 14°Ì¤«¤é¾¡Éé¶î¤±¡Ö¿¤Ó¤Ï¤¤¤¤¤·¡¢²ó¤êÂ¤â°¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Î¡Ö¿·½Õ³«±¿ÆÃÁª¥ì¡¼¥¹¡×¤Ï£µÆü¡¢Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡±Ê¾¾ÎÉ¶µ¡Ê£²£¶¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï¶¯¹ë¤Ò¤·¤á¤¯º£¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÊ³Æ®¤Ö¤ê¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï£¶¡¢£´¹æÄú¤Î£²Áö¤ò¤È¤â¤Ë£³Ãå¤È¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥ë£³Ï¢ÂÐ¡£ÆÀÅÀÎ¨£±£´°Ì¥¿¥¤¤Ç£´ÆüÌÜ¤Î¾¡Éé¶î¤±¤ËÄ©¤à¡£
¡Ö¿¤Ó¤Ï¤¤¤¤¤·¡¢¤½¤Î³ä¤Ë²ó¤êÂ¤â°¤¯¤Ê¤¤¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤âÈ¿±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à£µ£¸¹æµ¡¤òÀä»¿¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤¬ÉÔ°Â¡×¤È²ÝÂê¤ò»Ä¤¹¤¬¡ÖÄ´À°¤·¤Æ¥À¥á¤Ê¤é¸½¾õ¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡×¤ÈÊ¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£°£²£¶Ç¯Á°´ü¤Ï£´¡¦£¶£´¤È¾¡Î¨¤âÂç¤¤¯¾å¾º¡£º£Ç¯¤Ï¡Ö£Áµé¤Ë¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ú¥éÄ´À°¤ä£Ó¤Î¤ä¤êÊý¤â¡¢¤â¤Ã¤È³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤µ¤é¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤·Æü¡¹Ê³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤Î¶¯¹ëÁê¼ê¤Ë¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤ËÄ©¤à¥Û¡¼¥×¤ÎÁö¤ê¤ËÃíÌÜ¤À¡£