¡ÚÅâÄÅ¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç·¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Û°ËÆ£ÎèÆà¡¡£±¡¢£²¡¢£±Ãå¤ÇÍ½ÁªÀÞ¤êÊÖ¤·¡¡£¹Ç¯¤Ö¤êÍ¥½Ð¤Ø¡Ö³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤«¤é¤Ä¤Î£Ç·¡Ö¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹£Î£å£÷£Ù£å£á£ò£Ã£õ£ð¡×¤Ï£µÆü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡°ËÆ£ÎèÆà¡Ê£³£³¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï£²ÆüÌÜ£·£Ò¤Ë£±¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¡££Ó¤Ï£¶ÄúÃæ£¶ÈÖÌÜ¤Î¥³¥ó¥Þ£±£¹¤È¤ä¤äÎôÀª¤â¡¢¥¸¥«¤Þ¤¯¤ê¤òÁÀ¤¦£²¹æÄú¡¦ÃÓÀé²Æ¤Î¹¶¤á¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ÆÀè¥Þ¥¤¡£¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Ïº¹¤·Ç÷¤ëºÙÀîÍµ»Ò¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¥·¥ê¡¼¥º£²¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à£±£°¹æ¤Ï£²Ï¢Î¨£´£´¡ó¤Î¹â¾¡Î¨µ¡¡£¡Ö¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£½®¤Î¸þ¤¤â¤¤¤¤¤·¡¢¾è¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Æ¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ÐÂ¡¢¥¿¡¼¥ó²ó¤êÃæ¿´¤Ë¹¥´¶¿¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡£²£°£±£·Ç¯£±·î¤ËÂçÂ¼¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ°ÊÍè£¹Ç¯¡¢Í¥½Ð¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Àá¤Ï£³Áö£±¡¢£²¡¢£±Ãå¤ÇÍ½ÁªÀÞ¤êÊÖ¤·¤Èµ×¡¹¤ÎÍ¥½Ð¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£µ´Ìç¤Î³°ÏÈ¤ò»Ä¤¹Í½Áª¸åÈ¾¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡Ö°ìÁö°ìÁö¡¢½¸Ãæ¤·¤ÆÁö¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥à¡¼¥É¡£¤Þ¤º¤ÏºòÇ¯£¹·î¤Î²¼´Ø°ÊÍè¤ÎÍ½Áª¥¯¥ê¥¢¤òÌÜ»Ø¤¹¡£