【トイライズ 鎧真伝サムライトルーパー 灼熱のガイ】 1月6日 予約開始 8月下旬 発売予定 価格：9,900円 対象年齢：15才以上

タカラトミーは、アクションフィギュア「トイライズ 鎧真伝サムライトルーパー 灼熱のガイ」を8月下旬に発売する。価格は9,900円。本日1月6日より予約受付が開始される。

本商品は、同社のトイライズシリーズより、アニメ「鎧真伝サムライトルーパー」に登場する「灼熱のガイ」を全高約15cmで再現したアクションフィギュア。アニメ作中の「ヨロイギア」装着時のスタイルを追求して、立体化されている。

全身に頑丈な可動ギミックを内蔵し、力強い様々なポージングを実現。灼熱のガイの特徴でもある2本の灼熱剣が付属する。胸部に肩の引き出しギミックを備え、刀を構えた様々なポーズができるほか、背中の鞘に、実際に納刀可能。また、全身の「ヨロイギア」はトイライズ共通サイズのジョイントで接続され、他商品と連動してカスタムが可能となっている。頭部の差替パーツが付属し、「ヨロイギア」を外した「アンダーギア」状態も再現できる。

【アニメ「鎧真伝サムライトルーパー」 あらすじ】

かつて人間界を恐怖に陥れた妖邪界の封印が解けると、数多の妖邪兵が侵攻を開始した。

人類の危機に駆けつけたのは、若き5人のサムライたち。その名は、サムライトルーパー！！

彼らの闘いの日々が、新たに幕を開ける！

(C) ＴＯＭＹ

(C)SUNRISE