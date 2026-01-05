鶏むね肉をしっとりさせる「魔法の液」が話題！12月に最も読まれた記事は？【月間ランキングTOP5】

魔法の液で鶏むねがしっとり。12月に人気だった記事は？

クックパッドニュースでは、料理にまつわる様々なお役立ち記事を配信しています。多くの記事の中で、2025年12月に特に注目度が高かったTOP5をご紹介！鶏むね肉をしっとりさせる「魔法の液」の作り方や、りんごを使ったスイーツが注目されていました。

大根と鶏もも肉、卵を和風に煮込んだほっこりおいしい煮物献立をご紹介。味しみ大根とほろほろっとくずれる鶏肉は、箸が止まらないおいしさ。副菜にはほうれん草とちくわのナムルや白菜ときのこの味噌汁を合わせて、バランスの良い和食献立が完成します。



第4位:見た目も華やか！りんご1個で作るおしゃれケーキ

型を使わず、りんごを丸ごと1個使い切れるタルト風ケーキのレシピが4位にランクイン。生地をめん棒でのばし、薄切りりんごをきれいに並べてオーブンで焼くだけで、まるでお店のように仕上がります。タルト風のザクザク食感とりんごのシャキっとした食感が楽しめて、見た目も豪華なので、おもてなしにもぴったりです。



第3位：鶏むね肉をしっとり食感に変える「魔法の液」

鶏むね肉を「ブライン液」に漬けるだけで、驚くほどやわらかに変身。パサつくことなく、ジューシーな食感を楽しめます。作り方は水にある調味料を混ぜるだけなので簡単！家計に優しい鶏むね肉がしっとり食感になる魔法の調味液です。



第2位：家族5人分が1缶で！ふわふわツナサンドの作り方

ツナ缶1つで5人分のツナサンドが作れる驚きのレシピ。玉ねぎやツナと「ある食材」を混ぜるだけで、ふわふわ食感が加わりボリュームアップします。朝ごはんにいかがでしょうか？



第1位:冬の必需品！箱買いみかんを無駄なく楽しむ保存術

2025年12月に最も読まれた記事は、箱いっぱいのみかんを長持ちさせる保存ワザに関する記事でした。箱の開け方を工夫したり、家にあるアイテムを活用したりと目からウロコのワザばかり。「こたつでみかん」を楽しむのに役立つアイデアです。







