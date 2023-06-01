【「Toi Toi Toi」1巻】 1月6日 発売 価格：869円

講談社は、マンガ「Toi Toi Toi」の1巻を1月6日に発売する。価格は869円。

本作は「週刊ヤングマガジン」で始まった山田大和氏による新連載。「魂を震わせる激情のバレエ・ロマン」と銘打たれている。

主人公のアキラは親に捨てられ、妹のコウと共に繁華街の片隅で肩を寄せ合って暮らしていた。しかし人生を諦めかけていた彼の前にひとりの男が現れ、バレエの道を突き進み始める。

アキラとコウの兄妹は、親に捨てられ、とある街の繁華街の店の片隅で肩を寄せ合って暮らしていた。食事と住む場所を提供するかわりに「店のために働け」と迫られていたふたりは、その残酷な宿命の前に、人生を諦めかけていた。その日、その街に、ひとりの男が現れるまでは――。バレエと出会い、バレエだけしか縋るものがなかった少年は、ただひたすらに、突き進み始める――。魂を震わせる激情のバレエ・ロマン、開幕!!!



