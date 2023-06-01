日経225先物：6日0時＝190円高、5万2010円
6日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比190円高の5万2010円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万1832.8円に対しては177.20円高。出来高は6999枚となっている。
TOPIX先物期近は3487.5ポイントと前日比10.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は9.98ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52010 +190 6999
日経225mini 52015 +195 109347
TOPIX先物 3487.5 +10.5 7792
JPX日経400先物 31450 +50 288
グロース指数先物 671 +4 421
東証REIT指数先物 売買不成立
