　6日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比190円高の5万2010円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万1832.8円に対しては177.20円高。出来高は6999枚となっている。

　TOPIX先物期近は3487.5ポイントと前日比10.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は9.98ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52010　　　　　+190　　　　6999
日経225mini 　　　　　　 52015　　　　　+195　　　109347
TOPIX先物 　　　　　　　3487.5　　　　 +10.5　　　　7792
JPX日経400先物　　　　　 31450　　　　　 +50　　　　 288
グロース指数先物　　　　　 671　　　　　　+4　　　　 421
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース