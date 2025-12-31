俳優の吉田鋼太郎（66）がM-1挑戦？！CM撮影で女優の八木莉可子（24）とキュートないちご柄の衣装で共演した吉田は「撮影のコミカルな動きと、この衣装ならM-1に出ても違和感がない。挑戦してみましょうか」と穏やかな笑みを浮かべ“野望”を語った。

6日から全国公開されるファミリーマートの新テレビCM「白をまとったいちご狩り」篇で共演した吉田と八木。いちごを模したベレー帽といちご柄のニットを身にまとったキュートな2人が仲良くいちご狩りに参加する設定。最後に「ファミマにイッチ・ゴー！」と息の合った決めポーズを見せた。6年目を迎えたファミマの「いちご狩り」。今年は、いちごを使用した全16種類のデザート、パン、アイス、菓子、ドリンク、焼き菓子などが展開される。

撮影中のインタビューで吉田は、今回の衣装について「正直、白い服を着るのは少し気恥ずかしい。なぜか、自分に白は似合わないだろうなという引け目があって…」と意外な反応。「お似合いですよ」と八木がフォローすると、うれしそうに「でも、白って一番（気分が）上がります！」とニッコリ。続けて「赤も（気分が）上がる色じゃないですか。今日は白と赤の両方があって、リセットして新しいものに向かう感じがあって、覚悟と緊張を感じます」と言葉に力を込めた。

ここで八木が「ところでさっきのM-1に一緒に出ようっていう話は？」と話を振ると、吉田は「撮影のコミカルな動きと、この衣装なら、M-1に出ても違和感がないんじゃないかと」と八木にほほ笑みかけた。衣装を引き合いに「まっさらな気持ちでお笑いに挑戦…」と苦笑いを浮かべる八木に、「挑戦してみましょうか。よろしくお願いします」とカメラ目線で参戦に色気を見せた。

終始、吉田のユーモアあふれる語りに笑顔を見せていた八木。新年ということもあり、2人は書き初めにも挑戦した。八木は「“満たす”の“満”にしました。昨年は“整理”の年で、親知らずを抜いたり、家具家電を買い替えたりしました。今年は整理したところに、いろんなことを吸収して“満たす”一年にしたいなと思っています」と漢字一文字で新年の抱負を表現。吉田は「一（いち）」と回答。「一という字には“始（はじめ）”という意味も込めています。新しい年を迎え、前年に嫌なことや意に沿わないことがあったとしても、年の初めは全てをリセットできる時です。だから“一からまた始める”“もう一度原点に戻ってやり直そう”という思いを込めました。横に一本引かれた“一”の文字は潔くて、新年に向け、気持ちが引き締まります」と新たに始まる一年へ気持ちを新たにした。